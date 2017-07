Autoritatile din statul vecin au anuntat reguli noi la granita. Incepand cu anul viitor, am putea intra pe teritoriul Ucrainei doar cu pasapoarte biometrice - VIDEO

Petro POROSENKO, PRESEDINTELE UCRAINEI: ”Este vorba de înăsprirea controlului asupra intrărilor, ieşirilor şi şederii cetăţenilor altor state pe teritoriul Ucrainei. Noi introducem controlul biometric pentru toţi cetăţenii care vor traversa frontiera Ucrainei.”

Noile reguli ar urma sa intre in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018. Potrivit lui Petro Porosenko, cetatenii straini vor fi fotografiati si pusi sa-si lase amprenta la granita. In prezent, moldovenii pot calatori in Ucraina cu pasaport strain.

In noile reguli, au aparut cateva puncte care se refera doar la cetatenii rusi. Cei care vor dori sa intre in Ucraina, vor trebuie sa anunte autoritatile despre vizita lor si vor trebui sa se inregistreze intr-un registru special. In plus, rusii vor trebui sa prezinte datele solicitate de Ministerul de Externe.

Alexandr TURCINOV, SECRETARUL CONSILIULUI DE SECURITATE AL UCRAINEI: ”Acestea nu sunt toate “surprizele” pentru cetăţenii ţării agresoare. Se introduce înregistrarea obligatorie a cetăţenilor ruşi, care se află pe teritoriul Ucrainei, inclusiv locul lor de şedere. De asemenea, va fi nevoie de a oferi informaţii despre călătoriile în interiorul ţării.”

Autoritatile de la Kiev spun ca au luat aceste decizii pentru a intari securitatea la frontiera, iar noile masuri sunt pentru combaterea terorismului.

Cativa oficiali rusi au criticat aceste reguli, iar Moscova spune ca ar putea raspunde similar. Anterior, mai multi politicieni ucraineni au cerut sa fie introdus regimul de vize cu Rusia. Kremlinul a avertizat atunci ca va veni cu o decizie similara.

Relatiile dintre Moscova si Kiev s-au inrautatit din 2014, cand a fost anexata Crimeea. De atunci, autoritatile ucrainene au interzis unele posturi rusesti, au interzis accesul pe teritoriul tarii mai multor cetateni rusi, inclusiv artisti renumiti, iar in luna mai a blocat accesul la retelele de socializare din Rusia. Totodata, Kievul acuza Moscova ca sustine militar separatistii din Donbas. Rusii neaga acest lucru.