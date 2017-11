Autoritatile locale au pregatit programul pentru sarbatorile de iarna. Cand va fi dat startul si unde se vor desfasura toate activitatile - VIDEO

Luminitele de sarbatoare vor fi aprinse pe intai decembrie la ora 17 si 30 de minute, asta desi in anii precedenti, inaugurarea oficiala incepea la ora 20:00. Seara va culmina cu un concert.

Stela MITRIUC, SEF ADJUNC DIRECTIA CULTURA CHISINAU: “Vrem sa facem o parada a portului popular. Parada va culmina cu un spectacol in scena in preajma pomului.”

De revelion, oamenii sunt invitati din nou langa Pomul de Craciun al primariei, unde festivitatea va incepe la ora 22, adica dupa ce se va incheia programul artistic al guvernului de pe strada 31 august.

Stela MITRIUC, SEF ADJUNC DIRECTIA CULTURA CHISINAU: “Am privit toate focurile care au fost in anii trecuti, am ales muzica, am gasit varianta cea mai buna. Este o singura problema sa cerem Cancelariei de Stat sa ne permita sa ne urcam pe acoperisul guvernului.”

Ruslan CODREANU, VICEPRIMAR CHISINAU: “Angajatii directiei nu ar trebui sa se ocupe cu masinele, tractorase, sa aleaga locul de lansare a artificiilor, sa faca selectia, sa se uite la videouri.”

Responsabilii de la primarie spun ca nu au convenit nimic cu ministerul culturii si ca au pus la punct doar programul din Piata Marii Adunari Nationale.

Stela MITRIUC, SEF ADJUNC DIRECTIA CULTURA CHISINAU: “De pe 26 decembrie pana pe 14 ianuarie langa pom vor fi petrecute matineee cu mos craciun cu eroii povestilor mascati, cu animatori.”

In acest an, pentru prima data, Guvernul a decis sa se implice in organizarea sarbatorilor de iarna. Asa ca la indicatia premierului targul de Craciun si patinoarul au fost mutate pe 31 august, mai mult, langa Palatul National va fi amenajat si un brad al Guvernului. Pentru organizarea manifestatiilor de iarna, executivul a alocat 8 milioane de lei, adica de 8 ori mai mult decat primaria capitalei.