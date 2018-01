Autoritatile nu reactioneaza. Spun mamele, care au depus saptamana trecuta o petitie, in care au scris despre experientele prin care au trecut la nastere in spitalele din tara: "Asteptam reactiile" - VIDEO

Alina ANDRONACHE, AUTOR PETITIE: "Asteptam reactiile. Nu inteleg de ce nu sunt. In momentul in care ei credeau ca povestea Ecaterinei este regizata, noi am spus ca va mai dam 98 de povesti. Femei care au raportat la fel, atitudine umilitoare. Multe din ele sunt gata sa protesteze pasnic."

Cele 98 de femei, care au semnat petitia, au cerut autoritatilor controale in toate spitalele din tara, dar si masuri urgente privind imbunatatirea asistentei medicale. Deocamdata, nu au primit niciun raspuns clar.

Alina ANDRONACHE, AUTOR PETITIE: "Am depus la Centrul National Anticoruptie si ei mi-au scris pe facebook ca au receptionat declaratia noastra si o analizeaza. Oricand cand vom afla cazuri de coruptie sa ne adresam la ei. Mi-a venit de la Oficiul Avocatul Poporului ca ei au incercat in 2014 sa aduca pe agenda publica legea cu privire la malpraxis. De la guvern si minister, nici o reactie."

Contactati de PRO TV, responsabilii din serviciul de presa al guvernului ne-au spus ca deocamdata nu comenteaza petitia depusa de femei. Cei de la Ministerul Sanatatii sustin ca cererea doar a fost inregistrata, si ca semnatarele vor primi un raspuns, dar nu se stie cand. Astfel, mamele spun ca se vor adresa ONG-urilor si institutiilor internationale.

Alina ANDRONACHE, AUTOR PETITIE: "Atat la OSCE, la ONU, la UN WOMEN Suntem in proces de traducere a istoriilor femeilor, in rusa si engleza."

Totodata, femeile au lansat o petitie online, prin care indeamna oamenii, care le sustin, sa o semneze. Pana acum, au facut-o in jur de 800 de persoane. In declaratie, mamele au povestit despre experientele ingrozitoare prin care au trecut in spitale, in timpul sarcinii, si s-au plans pe corutie, neglijenta din partea medicilor si atitudinea umilitoare fata de paciente. Multe dintre aceste cazuri s-au incheiat tragic.

Petitia a fost lansata, dupa ce o tanara, de 19 ani, din Anenii Noi a scris pe o retea de socializare despre faptul ca a avut un avort intr-o toaleta de la Institutul Mamei si Copilului, povestind ca a fost ignorata de asistenta medicala si medicul de garda. Ea este reprezentata acum de catre avocatii de la Promolex si a depus o plangere la Procuratura. In urma acestui caz, trei angajati de la Institutu Mamei si Copilului au fost demisi.