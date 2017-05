Autoritatile nu sunt de acord ca orasenii sa se implice in salubrizarea orasului si sa fie rasplatiti cu lemn deoarece ar fi lacomi si ar lua mai mult decat li s-ar cuveni - VIDEO

“Lasa-l in jos, imi trebuie mie acela.”

“-Ne-am saturat pana in gat si oleaca. - De ce? -Da ce, asta-i lucru?”

“4 camazuri, 2 tractoare si fiecare...6 oameni la camaz.”

”Cam pe sfarsit, pe vreo 20 terminam.”

Parcul Catedralei a fost curatat in proportie de 60 la suta. Au scapat de crengi si arbori doborati de ninsoare gradina publica “Stefan cel Mare” si parcul Valea Morilor. Restul au ramas neatinse. Pe strazile orasului, mai pot fi vazute crengi, care atarna de cabluri.

Ambianta cum dau creanga jos

“Noi ne temem ca va cadea cuiva in cap, o sa cada la un copil sau la o femeie cu caleasca, cine o sa fie vinovat?”

In curtile de blocuri mormanele de crengi stau neclintite, iar cablurile stau suspendate.

Eliferie HARUTA, SEF I.M. “SPATII VERZI”: “Din 1876 de apeluri, numai apeluri de locatari, au fost indeplinite doar 920.”

O parte din ramurile adunate sunt depozitate pe stadionul republican. Conducerea de la Spatii Verzi cauta acum firme care dispun de tocatoare, pentru a marunti crengile.

Vitalie GRABOVSCHI, SEF DIRECTIA SITUATII EXCEPTIONALE, CHISINAU: “Suntem la inceputul lunii mai, peste o luna temperaturile o sa se ridice si deja aceste locuri prezinta pericol pentru incendii. “

Eliferie HARUTA, SEF I.M. “SPATII VERZI”: “Posibil saptamana aceasta aceasta sa inceapa lucrarile de tocare a acestor crengi.”

Crengile nu sunt singura problema.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Acest pilon a stat aici in mjlocul drumului pana maia ieri, astazi insa a fost ferit, ca sa poata trece masinile. La cativa metri pe aceasi strada sta alt stalp doborat de intemperia de acum 10 zile. Abia maine cei de la Lumteh ar putea ajunge pe aici pentru a ridica pilonii.”

Nicolae VERESCO, DIRECTOR I.M. “LUMTEH”: “O saptamana in urma am avut 124 de piloni demolati, la moment 203. Dintre care azi am procurat 50 de piloni ca sa incepem a restabili pilonii.”

Mai dureaza pana cand toate lucrurile vor fi puse la punct.

Petru GONTEA, SEF DIRECTIA LOCATIV COMUNALA, CHISINAU: “Nu mai putin de o luna de lucru avem daca ne ajuta militarii.”

Astazi insa a fost ultima zi in care militarii si carabinierii au ajutat la curatarea Chisinaului. Autoritatile promit sa-i remunereze pe toti.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Autoritatile municipale de maine o sa se descurce si singure.”

Premierul spune ca orasul a fost curatat in proportie de 90 la suta. In total, peste 23 de mii de persoane au fost implicate in lochidarea consecintelor intemperiei de la mijlocul lunii aprilie. In Chisinau peste 10 mii de arbori au fost doborati la pamant.