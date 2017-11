Autoritatile o sa anunte controalele pe internet, dar n-o sa renunte la cele inopinate. Anuntul facut de ministrul economiei - VIDEO

Autoritatile o sa anunte controalele pe internet, dar n-o sa renunte la cele inopinate. Anuntul a fost facut de ministrul economiei, iar norma ar urma sa fie aplicata din ianuarie 2018. Pana atunci, operatorii de telefonie mobila si firmele de taxi - si pe unii si pe altii s-a plans in ultima perioada premierul Pavel Filip - vor fi verificate in urmatoarea perioada.