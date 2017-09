Autoritatile sustin ca patru politisti au fost raniti dupa protestul de ieri. Cavcaliuc: "Unul a fost lovit cu ceva in cap, iar altii trei au fost raniti dupa ce un microbuz a intrat in multime". Reactia organizatorilor

Cei de la Inspectoratul General de Politie spun ca patru politisti au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce ar fi fost raniti in timpul protestului de ieri, din apropiere de Televiziunea Nationala. Seful adjunct al IGP sustine ca un politist a fost lovit cu un obiect in cap, iar altii trei s-au ales cu mai multe leziuni dupa ce un microbuz ar fi intrat in cordonul de politisti care asigura ordinea publica. De cealalta parte, organizatorii protestului spun ca nimeni nu a intrat cu vehiculul in multime si nimeni nu a incercat sa treaca peste cordonul de politisti.