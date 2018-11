Autoritatile ucrainene au interzis intrarea in tara a cetatenilor rusi de gen masculin, care au varste cuprinse intre 16 si 60 de ani - VIDEO

In urma instituirii legii mariale in zece regiuni din Ucraina, autoritatile au decis sa interzica intrarea in tara a barbatilor cu cetatenie rusa, care au varsta cuprinsa intre 16 si 60 de ani. Totusi, sunt si unele excepti, cum ar fi deplasarea la inmormantari, vizite la rude care sufera de boli grave sau daca persoana are statut diplomatic. In plus, nu va fi permisa intrarea in tara cetatenilor rusi care nu vor putea confirma scopul vizitei.

Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Serviciului Ucrainean de Frontiera, Andrei Demcenco.



Andrei DEMCENCO, PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL SERVICIULUI UCRAINEAN DE FRONTIERĂ: “La trecerea frontierei de catre straini si apatrizi, inclusiv cetateni ai Federatiei Ruse, politistii de frontiera desfasoara interviuri intense. Noi verificam calatoriile lor anterioare in Ucraina, daca nu au incalcat legislatia ucraineana si daca nu au vizitat pana acum teritoriile tarii temporar ocupate.”

Intre timp, ucrainenii au desfasurat exercitii tactice in apropiere de coasta marii Azov, a anuntat Operatiunea Fortelor Unite din Ucraina pe facebook. Aviatia militara a imitat un atac asupra unitatilor situate pe coasta, ca soldatii sa-si dezvolte aptutidinile de a distruge tintele aeriene.

Nu este clar cand exact au avut loc acestea. Presa straina scrie ca Ucraina desfasoara regulat manevre militare in regiunea marii Azov. Ultima data, acestea s-au petrecut pe 23 noiembrie.

Duminica trecuta, trei nave militare ucrainene au fost retinute de autoritatile ruse in stramtoare Kerci, iar cei 24 de marinari de la bord au fost ulterior arestati. In urma incidentului, Kievul a instituit stare de razboi in zece regiuni din tara, situate pe coastra Marii Negre, de-a lungul granitei cu Rusia si Moldova.