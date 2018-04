Lucrarile au inceput astazi, iar responsabilii spun ca in acest an vor folosi o vopsea mai rezistenta decat in ceilalti ani. Primele zebre care vor fi marcate sunt cele de pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica.

Amenajarea tuturor trecerilor va dura pana la mijlocul lunii iunie, iar pentru asta din bugetul municipal se vor cheltui sase milioane de lei.