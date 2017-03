Autorizatiile pentru transportul rutier international vor fi eliberate online. Guvernul a aprobat astazi regulamentul

Regulamentul are drept scop stabilirea unor principii si conditii clare de repartizare, eliberare si utilizare a autorizatiilor de transporturile rutiere de marfuri si de persoane. Astfel, cererile vor fi receptionate si inregistrate in regim online, ceea ce va facilita accesul operatorilor la actele permisive si va notifica operatorul in regim real despre posibilitatea sau imposibilitatea satisfacerii cererii depuse, cu indicarea motivului refuzului.

Autorizatiile de transporturi rutiere de marfuri vor fi eliberate prin intermediul sistemului informational „e-Autorizatie transport” de catre Agentia Nationala Transport Auto. Repartizarea acestora, la fel, va fi facuta in mod electronic, in baza criteriilor definite. Eligibili sa transporte marfuri pe teritoriul unui alt stat cu unitatile de transport inmatriculate in Republica Moldova sunt considerati operatorii care au licentă valabila de transport rutier international de marfuri, detin cel putin un autovehicul eligibil si nu au incalcat conditiile de utilizare a autorizatiilor eliberate anterior.

Totodata, dreptul de a efectua transportul rutier international de pasageri il vor avea operatorii inregistrati in sistemul informational „e-Autorizatie transport”, care utilizează mijloace de transport inmatriculate, incepând cu data de 1 octombrie 1993. Prevederile privind utilizarea exclusiva a sistemului informational „e-Autorizatie transport” vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2018.

*Foto Autogari.md