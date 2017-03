Autorul spargerilor de la Vorniceni a fost prins de politie. Tanarul si-a recunoscut vina, iar acasa la el au fost gasite o parte din lucrurile furate - VIDEO

Tanarul care a fost retinut astazi, s-a dovedit a fi locuitor al satului Vorniceni si are 21 de ani. Oamenii legii spun ca acesta nu se afla la prima abatere. Potrivit politiei, localnicii au inceput sa fie terorizati de hoti din luna februarie. Oamenii legii au inregistrat in total 18 cazuri in care s-a furat din case, localnicii insa vorbeau atunci despre cel putin 60 de case pradate.

Potrivit sefului Inspectoratului de Politie din Straseni, hotii patrundeau in locuinte atunci cand nimeni nu era acasa. Totodata, dupa ce acum mai bine de o saptamana, seful IGP, Alexandru Panzari a mers la Vorniceni pentru a discuta la acest subiect cu autoritatile locale, a fost dispusa initierea unei anchete interne in cadrul careiea sa se investigheze cat de prompt a reactionat politia locala la plangerile localnicilor. Ancheta inca nu a fost finalizata.