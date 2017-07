Moldova reinventeaza autostrazile: portiunile de drum care vor purta denumirea de "autostrada" si pe care soferii vor putea sa mearga cu 110 km pe ora - VIDEO

VIDEO IN CURAND

Acum cateva luni, cei de la ministerul transporturilor spuneau ca vom putea circula cu 110 kilometri pe ora, doar 3 minute, pe cei 6 kilometri de drum dintre localitatile Gornoe si Peresecina din raionul Orhei. Intre timp, a mai fost identificata o portiune de 30 de kilometri ce duce spre Cimislia, insa inca nu este gata sa primeasca pompoasa denumire.

Desi este foarte putin, 30 de kilometri de drum totusi nu sunt cei 6 de la Orhei, unde practic soferii nici nu reusesc sa ajunga la viteza de 110 de kilometri pe ora, ca se si termina portiunea si trebuie sa incetineasca. Cand cele doua benzi vor fi despartite de un parapet, lucru care ar trebui sa se intample in curand, vom avea autostrada si la Cimislia.



Obisnuiti cu autostrazile de peste hotare, pe care soferii pot apasa acceleratia fara grija pe sute de kilometri de drum, la noi in tara acest lucru se va putea intampla doar pe aceste doua portiuni de drum, despre care autoritatile spun cu certitudine ca se pot numi autostrazi.

Si daca in unele tari, ca sa intri pe o autostrada trebuie sa platesti o taxa de drum care incepe de la 5 euro, la noi accesul pe cele doua asa numite autostrazi, va fi gratuit.

La inceputul lunii mai, guvernul a modificat regulamentul circulatiei rutiere la cerinta Uniunii Europene. Astfel, 110 km pe ora este noua limita de viteza admisa in tara noastra.

Totusi acest lucru va fi valabil doar pentru cei care au masini mai usoare de 3 tone si jumatate si doar in afara localitatilor. Noul regulament a intrat in vigoare la inceputul acestei saptamani, odata cu publicarea acestuia in Monitorul Oficial.