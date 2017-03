Avea viteza nebuna, a pierdut controlul Mercedesului, iar in consecinta, s-a izbit intr-un semafor, dupa care s-a rostogolit de cateva ori: Accident halucinant in centrul capitalei - VIDEO

S-a ajuns la un asemenea tablou terifiant dupa ce soferul Mercedesului, un tanar de 25 de ani, ar fi pierdut controlul volanului, a intrat pe banda de separare, s-a izbit intr-un semafor, pe care l-a pus la pamant, iar apoi s-a rostogolit pe o distanta de cateva zeci de metri, afirma politia. Totul s-a intamplat la ora 4 dimineata la intersectia strazilor Pan Halippa cu Vasile Alecsandri. A fost nevoie de interventia pompierilor.

Soferul a fost transportat de urgenta la spital. Deocamdata nu se stie daca in masina mai era cineva. Tanarul risca acum 1000 de lei si 6 puncte de penalizare. Ceva mai tarziu, in jurul orei 7 pe strada Ismail, un alt Mercedes s-a transformat intr-un morman de fiare, dupa ciocnirea cu un Ford. Potrivit politiei, soferul in varsta de 52 de ani de la volanul Fordului a fost transportat la spital. Conducatorul Mercedesului in varsta de 26 de ani nu a patit nimic, in schimb pasagera care statea pe bancheta din din dreapta a avut nevoie de ingrijiri medicale. Ambele cazuri sunt cercetate de politie pentru a fi stabili circumstantele exacte.