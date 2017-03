Aveau o pasiune comuna - dansul, iar acesta a fost ultimul lucru pe care l-au postat pe internet: Cum danseaza impreuna. Cei doi adolescenti care s-au aruncat de pe un bloc din capitala au fost inmormantati unul langa celalalt - VIDEO

Adolescentii locuiau in aceeasi curte, astfel s-au cunoscut si a si pornit povestea lor de dragoste. Aveau si o pasiune comuna – dansurile. Prietenii lor spun ca nu au observat nicio schimbare de comportament in ultima perioada, desi baiatul posta imagini si mesaje stranii pe retelele de socializare.

“Nu am crezut eu ca va poate asa ceva. Era vesel, zambetul mereu pe fata. El cand avea probleme spunea familiei sau prietenilor. Multi spun ca din cauza la joaca, altii spun ca nu puteau fi impreuna cu Mihaela.”

“Ilie a fost o persoana optimista, mereu gandea pozitiv si avea planuri mari pentru viata. Dorea sa danseze, sa devina dansator sa invete copiii. Chiar cand vorbeam pe teme despre sinucidere el intodeauna spunea ca este o prostie si nu este o iesire din situatie. Cred ca fata a jucat, mereu auzeam de la ea ca vrea sa incerce.”

Nu au observat devieri de comportament nici profesorii baiatului.

PROFESOARA LICEULUI TEORETIC TRAIAN: “Era plin de viata si nu banuia nimeni ca va recurge la acest gest. Foarte implinit de viata, avea planuri pe viitor ca sa mearga la tabara vara.”

Procuratura Municipiului Chisinau a deschis o ancheta pe marginea acestui caz in baza articolului care vorbeste despre determinarea la sinucidere.

Vitalie SIBOV, ŞEF INTERIMAR PROCURATURA MUN. CHIŞINĂU: „Tinand cont de faptul ca sunt doi adolscenti, analizam faptul ca in ultima vreme au avut un comportament suicidal ca sa aflam cum anume au fost determinati la sinucidere.”

Psihologii indeamna parintii sa fie mai atenti la comportamentul copiilor.

Liuba CEBAN, PSIHOLOG LINIA VERDE DE PREVENIRE A SUICIDULUI: “Gandul mortii apare din doua motive, impulsiv la adolescenti ori de literatura ori de film, ori de joc sau gandul mortii este rezultatul durerii. Ei cred ca s-au influentat unul pe celelalt de a explora ceea ce este la limita. Din cercetari reiese ca omul nu a vrut sa moara, acesti adolescenti la sigur ca nu au fost pana la urma constienti. Parintii trebuie sa atraga atentie cu cine comunica, schimbari de comportament, daca posteaza pe retele de socializare ceva straniu si daca au leziuni corporale. Comunicati cu ei.“

Fata in varsta de 16 ani si baiatul de 15 ani si-au pus capat zilelor in jurul orei 2 noaptea pe 8 Martie. Lipiti cu banda adeziva unul de celalalt, ei au sarit de etajul 18 al unui bloc de la Botanica. Potrivit politiei, in buzunarul tanarului a fost gasit un biletel de adio, in care era scris ca asta a fost decizia lor. Cu doar cateva ore inainte de a se arunca in gol, ei au postat un video in care si-au luat ramas bun.