Avertizarea va fi valabila timp de o saptamana, incepand de duminica. In aceasta perioada vom avea nopti cu pana la minus 19 grade in nordul tarii, iar ziua, maximele vor fi intre minus opt si plus doua grade. Este posibil sa ninga slab. Sinopticienii mai spun ca se va intensifica formarea ghetii pe lacuri, dar va fi prea subtire ca sa pasiti pe ea.