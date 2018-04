Avem cod galben de ingheturi si pericol de incendii in acelasi timp. Anuntul facut de meteorologi cu putin timp in urma

Avertizarea intra in vigoare maine. Potrivit meteorologilor, in orele diminetii pe 28 aprilie in jumatatea de nord izolat se prevad ingheturi la suprafata solului, predominant in depresiuni, cu intensitatea de -1..-2°С.

Pana la data de 4 mai pe o mare parte a teritoriului se prevede pericol exceptional de incendiu cu caracter natural si amenintare de incendiu a fasiilor forestiere si a culturilor agricole.

Contactati de PRO TV, responsabilii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat au spus ca temperaturile din aceasta perioada sunt normale.

In cursul noptii, in nord se asteapta 10 grade, ziua termometrele vor indica 21. In centru, noaptea se prognozeaza 11 grade, iar maxima zilei va fi de 22 grade. In sud, noaptea se asteapta 12 grade. Ziua, termometrele vor indica 23 de grade. In capitala, minima va fi de 12 grade, iar ziua se asteapta 21 grade.

In urmatoarele zile vremea va fi calda, maximele vor ajunge pana la 28 de grade in sudul tarii.