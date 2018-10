Avem medici buni, dar care sunt putin sustinuti de autoritati. Pentru a ridica nivelul medicinei din Moldova, este nevoie de finantare, spitale noi si utilaje performante, spun neurochirurgii straini - VIDEO

Jacques BROTCHI, NEUROCHIRURG, SENATOR IN BELGIA: “De la prima mea vizita si pana acum, am observat un progres in neurochirurgia din Moldova. “

Jacques Brotchi este un neurochirurg de succes si membrul Senatului din Belgia. Doctorul are origini din Moldova. Parintii lui sunt din Soroca, insa toata viata profesorul si-a petrecut-o in Belgia, unde s-a nascut. Asa ca, spune ca vine cu drag la Chisinau si urmareste cum evolueaza medicina de la noi.

Jacques BROTCHI, NEUROCHIRURG, SENATOR IN BELGIA: " – Familia mea este din Soroca, satul Vertiujeni. Am venit aici de 7 ori pentru ore de curs in neurochirurgie, dar si pentru vizite personale.“

Medicina din Moldova trebuie sa fie sustinuta, in primul rand, de autoritati, pentru ca pacientii sa beneficieze de asistenta medicala de calitate. Neurochirurgul belgian sustine ca putem sa ne mandrim cu specialisti buni, doar ca in lipsa de utilaje si laboratoare moderne, acestia nu vor putea sa salveze vieti.

O interventie chirurgicala, de exemplu, prin care au fost eliminati trombii din vasele creierului, ce a avut loc in premiera in medicina de la noi, deja de 10 ani are loc in Belgia. Asta datorita posibilitatilor pe care le au specialistii straini.

Jacques BROTCHI, NEUROCHIRURG, SENATOR IN BELGIA: “ - Nu au utilaje performante, nu detin microscopuri bune. In fiecare an, apar dispozitive moderne. Neurochirurgia progreseaza mult. La inceput, luptam pentru a salva vieti. Astazi, luptam ca sa oferim o calitate mai buna a vietii. Daca nu aveti sprijinul guvernarii si a Ministrului Sanatatii, nu veti atinge niciodata un nivel ridicat. “

Neurochirurgi din peste 20 de tari ale lumii si-au dat intalnire la Chisinau, la aniversarea a 60 de ani a Institutului de Neurologie si Neurochirurgie de la noi, pentru a vorbi despre ultimele realizari in domeniu. Specialistii moldoveni spun ca au avut si ei cu ce sa se laude.

Conferinta internationala, la care participa neurochirurgii straini, dureaza doua zile.