Avem parte de o vara fierbinte, iar odata cu ridicarea temperaturii cresc si numarul halbelor de bere baute. Asa ca producatorii de bere lucreaza la foc continuu: "Eu pot sa beu si doua si trei si 10 si 20" - VIDEO

Pentru a simti cu adevarat gustul berii, este suficient sa asisti la procesul de producere, chiar de la prima etapa te imbata mirosul de malt si aroma de hamei. Veceslav este berar de 15 ani, el spune ca procesul de producere nu este unul deloc usor. Ca sa iasa o bere de calitate, necesita timp si multa atentie.

Veceslav COJOCARU, BERAR: "Berea se produce din 3 ingrediente: apa, malt, hamei si multa pasiune, fara dragoste nu e posibil sa produci bere."

Pana a ajunge berea in halba, parcurge un drum lung in fabrica, sunt mai multe etape care trebuie sa decurga corect.

Veceslav COJOCARU, BERAR: “Maltul trece prin moara, are loc macinarea cu apa, dupa care capatam mustul de malt, mustul ajunge in procesul de fierbere cu adaugare de hamei, apoi trece prin racitor dupa care trimis in tancuri de fermentare.”

Berarul spune ca procesul de fermentare a berii dureaza timp de 25-26 de zile. Aceasta bere trece printr-un filtru de carton pentru a scapa de drojdie.

Veceslav COJOCARU, BERAR: “Aici ne aflam in sectia de fermentare a berii, deja berea este maturata, urmeaza sa fie transmisa la filtarea.”

Piata este inundata cu zeci de variante de bere: rosie, neagra, nefiltrata, cu fructe sau nepasteurizata, totusi moldovenii prefera mai mult berea blonda. Berarii recomanda un consum responsabil. Mai mult de doua deja e exces. Cei care se racoresc la terase cu halbele in maini recunosc ca beau mult. De la doua beri abia incep.

“-Cata bere ati baut cel mai mult vreodata? Hai sa spun record, credca vreo 7-8, mai mult nu. Era sa ma i-a smurdul, salvarea.”

“Poate 5, berea este rece, afara e cald. - De care bere preferati? - Blonda e mai buna.”



“Eu pot sa beu si doua si trei si 10 si 20. Nu tin minte ca m-am trezit peste… Vreo zece beri asta e normal pentru un om sanatos.”

“Eu asa nu servesc, astazi imi permit cu prietenii care am facut serviciul militar.- Cat ati baut cel mai mult vreodata? - Maxim sapte, opt.- Astazi cate? Pana cand doua pana seara inca doua mai mult nu.”

Potrivit unor statistici a berarilor, in Cehia anual se bea cate 132 de litri pe cap de locuitor, in Rusia 66, Romania 77, iar in Republica Moldova se consuma cate 30 de litri de bere anual pe cap de locuitor.