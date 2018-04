Avem tot mai putini oameni in tara, iar prognozele nu sunt optimiste. Concluziile expertilor, expuse la o conferinta internationala organizata de Igor Dodon - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “RM are astazi cu un milion de oameni mai putini decat a avut RSSM la sfarsitul anilor '80, iar daca luam in calcul oamenii plecati peste hotare la studii sau la munca, atunci cifra se ridica la 2 milioane.”

Astazi, Igor Dodon a acuzat de toate relele fostii guvernanti care ar fi dus tara intr-o prapastie demografica, fara sa precizeze ca si el a facut parte din guvernarea comunista, fiind Ministru al Economiei si apoi prim-viceprim-ministru.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “Pana in 2050 populatia RM se va miscora cu peste un milion de oameni, deci vom pierde aproape o treime din locuitorii tarii.”

Astazi in Moldova se nasc de aproape doua ori mai putini copiii decat in anul 1991, iar tendintele nu sunt deloc optimiste, spunea astazi Dodon in discursul sau. O prelegere pe seama acestui subiect au tinut mai multi experti prezenti la conferinta. Acestia spun ca saracia a dus cel mai mult la scaderea numarului populatiei – oamenii au plecat din tara in cautarea unei vieti mai bune. Iar familiile ramase aici ezita sa aduca pe lume copii, asteptand conditii decente.

Olga GAGAUZ, DIRECTOR CENTRU CERCETARI DEMOGRAFICE: “La scaderea natalitatii contribuie amanarea casatoriilor si nasterile lasate pentru timpuri mai bune. In literatura de specialitate asa si a aparut, generatii tinere in asteptarea unei vieti mai bune, a unor salarii mai mari.”

Gheorghe PALADE, GINECOLOG: “Asta e doar inceputul. Urmeaza un val si mai tare o sa scada numarul populatiei pentru ca vin sa nasca acum acele persoane care s-au nascut mai putini dupa anii '90.“

Lectia de sociologie i-a cam plictisit pe spectatori.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: ”- Nu v-ati plictisit? - Au fost trei experti cu rapoarte foarte interesante.”

Seful statului crede ca solutiile se regasesc in consolidarea statalitatii, incetarea luptei intre vest si est sau cresterea economica prin crearea locurilor noi de munca. Conferinta a fost organizata la initiativa presedintelui, cu participarea ONU, a Bancii Mondiale in Moldova si a Academiei de Stiinte.