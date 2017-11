Avem vaccinuri antigripale, dar nu pentru toti. La Institutul de Medicina Urgenta, nu toti medicii au fost imuniziati, iar stocul de 200 de doze a fost epuizat, spun responsabilii de la spital - VIDEO

“Eu m-am vaccinat. Spunem in contact cu pacienti diferiti...”

La fel ca aceasta asistenta medicala, alti 200 de medici de la Institutul de Medicina Urgenta s-au vaccinat impotriva gripei. Si cam atat, alti 800 de doctori nu au fost imunizati. Unii pentru ca au refuzat, iar altii deoarece stocul a fost deja epuizat.

“Nu m-am vaccinat...”

Medicii si asistentii medicali fac parte din grupul de risc de imbolnavire cu gripa. Astfel ca, pentru a se proteja, doctorii trebuie sa fie printre primii vaccinati. Responsabilii de la spital spun ca vor incerca sa gaseasca solutii.







Vasile PRIMAC, MEDIC EPIDIMIOLOG, INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA: “Au mai aparut doritori de a se vaccina, insa cu parere de rau dozele nu au mai ajuns pentru ei. Probabil vom face o adresare la Centrul de Sanatate ca sa mai cerem doze. Vom vedea cati mai sunt si vom comanda un numar anumit.“

Responsabilii de la Centrul National de Sanatate Publica sustin ca adminsitratia spitalelor calculeaza de cate vaccinuri are nevoie, in functie de numarul angajatilor medicali care vor sa se imunizeze. In acest an, cele 200 de mii de doze au ajuns in tara noastra la inceputul lunii octombrie. Vaccinarea antigripala este gratuita pentru toti doritorii.