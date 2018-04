Averea lui Ilan Sor in 2017: cu un salariu de 2.800 de lei a contractat un credit de 16 milioane de lei - Anticoruptie.md

Primarul oraşului Orhei, Ilan Sor, condamnat penal la 7,5 ani de inchisoare in dosarul furtului din sistemul bancar moldovenesc, a incasat in 2017 un salariu de nici 3.000 de lei lunar, dar a contractat un nou credit in valoare de 16 milioane de lei, pe care trebuie sa-l stinga pana in 2022. Luate impreuna cu imprumuturile pe care le-a facut in anii precedenti, datoriile edilului de la Orhei se ridica la 57 de milioane de lei, scrie Anticoruptie.md