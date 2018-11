Declaratia de avere a guvernatorului demisionar Sergiu Cioclea: este cel mai bine platit functionar public din tara noastra - DOC

Potrivit declaratiei sale de avere, publicata pe site-ul avere.md, in 2017, Sergiu Cioclea a ridicat un salariu anual de 1.251,8 mii de lei, ceea ce ar insemna cate 104,316 mii de lei.

In document este indicat ca Cioclea are un apartament de 75,9 metri patrati, in valoare de 630.376 mii de lei.





Ieri, Sergiu Cioclea si-a anuntat demisia din functia de guvernator BNM. Acesta nu a explicat clar care este motivul plecarii sale. In discursul sau, guvernatorul a citit un plan strategic pentru anul viitor pe care spune ca il va lasa succesorului sau ca sa-l indeplineasca.

Totodata, seful BNM a venit cu un apel ca structurile europene sa nu intrerupa programele de finantare. Sergiu Cioclea a venit la conducerea Bancii Nationale in 2016. Canditatura sa a fost sustinuta in Parlament de 61 de deputati.

