Avionul cu 39 de pasageri la bord care a iesit de pe pista aeroportului Chisinau a avut niste deplasari anormale. Explicatia companiei Tarom - VIDEO

”Se vede că a frănat, dar pe câmp.”

Aceasta a fost reactia unui pasager dupa ce ce aeronava in care se afla a parcurs pista aeroportului si s-a oprit cu rotile in iarba de pe margine. Avionul cu 39 de pasageri la bord venea de la Bucuresti, iar la aterizare a iesit de pe pista. Pasageri au fost evacuati in siguranta, insa s-au speriat.

IOLANTA MURA, PASAGER: ”Nava a inceput sa fie aruncata dintr-o directie in alta mergea in zig-zag. Am inteles ca ceva se intampla. Avem impresia ca nava s eva rasturna, asa impresia din interior. Insotitoare a inceput dat sa strice capul jos. Am simtit ca ne oprim la fel de brusc.”

Pasagerii spun ca dupa aterizare au stat in avion in jur de 15 minute.

IOLANTA MURA, PASAGER: ”Au socati care au plans.Lumea era in stare de soc. Dupa ce am iesit au ajuns pompierii. Trapa avionului nu era dreapta, dar se putea cobora.”

Incidentul a dat peste cap activitatea aeroportului si planurile multor pasageri. Pana ca avionul sa fie scos de pe pista toate decolarile si aterizarile au fost sistate. Acest lucru il confirma si dialogul dintre turnul de control si comandatul unei aeronave, care a fost deviata. Discutiile au aparut pe internet.

”-Pista este blocată. Cât vor dura reţinerile nu se ştie. -Ce s-a întămplat? Cât timp se prognozează întârzierea?-Perioda este necunoscută.”

Ulterior a fost anuntata si cauza.

”-Ne spuneţi la ce oră să aterizăm?-În acest moment aeronava a ieşit de pe pistă. Timpul eliberării pistei este necunoscut”.

Astfel ca mai multe curse cum ar fi cea de la Milano, Heraklion si Sankt Petersburg, au fost redirectionate spre Iasi, iar aeronava de la Roma a aterizat la Bucuresti. Asta in timp ce rudele persoanelor care urmau sa ajunga la Chisinau, asteptau pe aeroport.

„Nimeni nu explica nimic, astepta rudele mai bine de o ora”.

”Astept din St. Petersburg nepoata,deja de 40 minute. Ne-au anuntat ca a aterizat undeva in Iasi si re va retine.”

Compania Tarom a explicat ca in timpul procedurii de aterizare, in momentul franarii, din cauze inca necunoscute aeronava a avut niste deplasari anormale, echipajul depunand eforturi sa redreseze avionul, iar acesta a iesit usor de pe pista.

La moment, aparatul de zbor este supus unor verificari tehnice pe aeroportul din Chisinau. La Ministerul Tansporturilor a fost creata o comisie, iar reprezentantii de la aviatia civila de la noi sunt in contact cu Autoritatea de Investigare a Accidentelor din Romania. Rezultatele vor fi anuntate dupa finalizarea anchetei.