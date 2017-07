Avionul de pe cursa Moscova - Chisinau, in care s-ar afla Dmitri Rogozin, a ajuns pana in Ungaria, s-a invartit in cerc si a fost redirectionat spre Minsk. Reprezentantii companiei S7: aeronava nu a fost lasata sa zboare deasupra Romaniei - FOTO

Avionul de pe cursa Moscova - Chisinau, in care s-ar afla vicepremierul Rusiei a decolat de la Moscova, a zburat deasupra tarilor Belarus si Polonia, a ajuns pana in Ungaria, acolo s-a invartit in cerc, iar acum a fost redirectionat spre aeroportul din Minsk. Potrivit reprezentantilor companiei care opereaza cursa, ajuns in Ungaria, avionul nu a fost lasat sa zboare deasupra Romaniei pentru a ajunge la Chisinau.