Avionul de pe cursa Paris-Chisinau intarzie deja de mai bine de 24 de ore. In tot acest timp, pasagerii au stat prin aeroport, iar mai multe zboruri au fost date peste cap. Care ar fi motivul - VIDEO

Pasagerii cursei Paris-Chisinau urmau sa ajunga in tara aseara. Ulterior, zborul a fost amanat initial pentru astazi la amiaza, iar apoi pentru ora 18.30. Mai tarziu li s-a spus ca avionul va decola aproape de miezul noptii.

Nicolae ŞOLTOIANU, PASAGER: ”Nu spune nimeni nimic, nu stiu cum o sa fie cand o sa fie, nu suntem informati deloc. Sa dormim iar in terminal ca si aseara nu am fi vrut, nici o conditie nimic, posibil la 11 abia sa decolom”.

Unii pasageri spun ca au fost nevoiti sa-si petreaca toata noaptea in sala de asteptare, pentru ca locurile de cazare la hotel nu au fost de ajuns pentru toti.

Reprezentatii companiei Air Moldova neaga aceste afirmatii si afirma ca zborul a fost amanat din cauza unei defectiuni tehnice. Din cauza intarzierii acestei curse, s-au retinut si zborurile spre Tivat, Atena si Milano.

”Eu doream urgent sa ma odihnesc, cu parere de rau odihna mea e limitata doar de 6 zile in an, dar o zi din aceste zile deja am pierdut-o, doar pentru 2 ore de retinere trebuie sa-mi plateasca 250 de euro.”

”Nu prea multumiti suntem, se retine zborul, de doua ori s-au retinut, a fost la 7:30, ne-a anutat la ora 3:00 apoi la 4:30.”

”E clar ca e o neplacere sa astepti atatea ore, esti sculat de dimineata si nu esti aproape de Chisinau, ma astepta familia".

Pasagerii care si-au asteptat zborurile spun ca nu au primit mancare suficienta pentru toata ziua.

”Multumim si de atata. - Cate ore asteptati? - De la 19:00.”

Reprezentatii Air Moldova spun insa ca au acordat hrana tuturor pasagerilor conform standardelor. Compania a anuntat ca inca se lucreaza la inlaturarea defectiunilor aeronavei ce stationeaza pe aeroportul din Paris.