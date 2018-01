Avocatii de la Promolex s-au oferit sa o ajute pe tanara de 19 ani, care a avortat in toaleta la Institutul Mamei si Copilului: "A fost depusa o plangere la Procuratura" - VIDEO

Dumitru SLIUSARENCO, AVOCAT PROMO-LEX: "Perioada cat tanara s-a aflat peste hotare , au fost depusa mai multe plangeri la institutii medicale si Ministerul Sanatatii. Cand s-a intors, a fost depusa o plangere la Procuratura Generala, pe mai multe fapte."

Potrivit avocatilor de la Promo-lex, tanara s-a intors in tara, iar acum primeste asistenta psihologica. Astazi, nu am reusit sa vorbim cu ea. Avocatii sustin ca acest caz demonstreaza inca o data cat de infect este sistemul medical din tara noastra.

Cazul a fost investigat de Ministerul Sanatatii, iar in urma anchetei au fost concediati mai multi angajati de la Institutul Mamei si Copilului. Este vorba despre seful Sectiei Ginecologie, moasa principala si asistenta medicala care a fost de garda, in ziua cand a avut loc incidentul. Totusi, responsabilii de la spital ne-au spus ca acestia ar putea sa ramana sa munceasca acolo, doar ca in alte functii.

Dumitru SLIUSARENCO, AVOCAT PROMO-LEX: " A fost o ancheta ad-hoc. Este regretabil ca nimeni nu s-a autosesizat sa investigheze cazul din propria initiativa, dar dupa ce tanara a povestit despre experienta sa pe retelele de socializare."

Cazul a iesit la iveala, dupa ca tanara, din Anenii Noi, a scris pe retelele de socializare ca a avut un avort intr-o toaleta din spital. Ea s-a plans ca a fost insultata de asistenta medicala, care a ignorat si rugamintile de a chema medicul de garda.