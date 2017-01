Avocatii din Moldova, pregatiti sa iasa in strada impotriva proiectului de lege care prevede ca deputatii care au fost timp de 10 ani juristi sa primeasca automat licenta de avocat fara a sustine examenul de la barou - VIDEO

Nina LOZAN, SEF UNIUNEA AVOCATILOR DIN MOLDOVA “Uniunea avocatilor isi rezerva dreptul de a protesta si va alege o forma eficienta de protest pentru a atrage atentia societatii asupra problemelor care vizeaza avocatii si persoanele care beneficiaza la dreptul de aparare.”

Proiectul de lege inaintat de un grup de deputati la sfarsitul lunii decembrie al anului trecut, prevede ca orice deputat care are o vechime de munca in domeniul dreptului de cel putin 10 ani, poate deveni automat avocat fara a promova examenul prevazut de lege.

Iurie MARGINEANU, AVOCAT “-Legislatorii nostri isi doresc sa intre in corporatia noastra prin usa din dos. Cel mai interesant este faptul ca unul dintre deputatii semnatari a incercat anterior sa obtina licenta insa nu a reusit si acuma vine cu aceasta propunere favorizand categoria in care se afla. -Cine? -Nu pot sa spun."

Nina LOZAN, SEF UNUIUNEA AVOCATILOR DIN MOLDOVA “La motivul invocat de deputati precum ca ei ar cunoaste bine legile si ar trebui sa fie avocati, eu as spune ca si noi cunoscand-o foarte bine ar trebui sa avem facilitati ca sa devenim parlamentari.”

Ion DRON, AVOCAT “Acest proiect de lege va afecta grav calitatea serviciilor prestate de catre Uniunea Avocatilor. Sunt discriminati si ceilalti juristi care au experienat de 10 sau 20 de ani si de ce si ei nu ar putea beneficia automat de licenta. La ce-i serveste unui tanar, tirurile de carti cititet si invatate cand vine cineva care are o functie si vrea sa fie avocat?”

In acest context, Uniunea Avocatilor din Moldova a inaintat presedintelui parlamentului, Andrian Candu un memoriu prin care cere ca acest proiect sa nu fie aprobat, amenintand cu proteste. In replica deputatii din comisia juridica a parlamentului au anuntat ca sunt dispusi sa discute cu avocatii. Proiectul de lege a fost inregistrat in Parlament pe 26 decembrie 2016, iar printre semnatari se numara Constantin Tutu, Anatolie Zagorodnai, Vasile Bolea, Stefan Creanga si Nae Simion Plesca.

Nu am reusit sa obtinem o reactie din parte acestora. Anterior, deputatul Sergiu Sarbu care nu se regaseste printre semnatari a comentat pentru Europa Libera ca proiectul vine in ajutorul cetatenilor, asa cum deputatii care vro ajunge avocati vor oferi asistenta juridica gratuita.