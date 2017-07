Avocatii lui Ilan Sor si procurorul de caz au primit sentinta motivata in dosarul Sor, ceea ce permite ca dosarul sa ajunga la Curtea de Apel - VIDeO

Avocatii lui Ilan Sor si procurorul de caz au la dispozitie 15 zile pentru a contesta sentinta primarului de Orhei, prin care acesta a fost condamnat la 7 ani si 6 luni de inchisoare. Astazi ei au primit sentinta motivata in dosarul Sor, ceea ce permite ca dosarul sa ajunga la Curtea de Apel. Aflat in libertate, primarul de Orhei isi va executa pedeapsa, doar dupa ce a doua instanta se va pronunta, se arata in decizia judecatorie Buiucani. Sor a lipsit de la sedinta, pe motiv ca are de lucru la primarie.