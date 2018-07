Avocatii lui Platon au contestat la CEC rezultatul alegerilor parlamentar de acum 4 ani. Acestia acuza PD-ul ca se afla ilegal la guvernare: unul dintre concertele electorale ar fi fost finantate de firmele off-shore ale lui Sor - VIDEO

Obtinand dintr-o sursa pe care nu vor sa o divulge o serie de rulaje bancare ale unor companii care apartin grupul Sor, avocatii lui Veceslav Platon au mers ieri cu ele la Comisia Electorala.

In acte se arata ca prestatia interpretului italian Toto Cutugno, care costa 20 de mii de euro, dar si zborul prezentatorul rus Maxim Galkin si a catorva artisti rusi, in valoare de peste 11 mii de euro, ambii invitati la concertul PD din noiembrie 2014, ar fi fost platite din contul unor firme care-i apartin lui Ilan Sor.

Alexandru BODNARIUC, AVOCAT, VEACESLAV PLATON: “In cadrul sedintelor de judecata in care a fost audiat Ilan Sor in dosarul lui Filat si a lui Platon, a recunoscut aceste firme off-shore din care au fost achitate serviciile pentru interpretii si artistii veniti din Federatia Rusa, adica banii au fost achitati de firmele offshore pe care Sor le recunoaste ca sunt ale lui. Sunt banii sustrasi din sistemul bancar al RM.”

Mai exact, din actele care avocatii le-au prezentta CEC-ului, reiese ca firmele mentionate mai sus au contractat un credit de la Banca Sociala in valoare de 2,3 milioane de euro la data de 10 noiembrie, 2014. De pe contul companiei lui Sor au fost achitate serviciile artistilor invitati la concertul PD din 26 noiembrie 2014.

Aceste tranzactii nu ar fi fost reflectate in rapoartele financiare a partidului democrat prezentate la Comisia Electorala pentru scrutinul din 2014. In raportul final al democratilor este inclusa o singura plata pe care acestia au efectuat-o la 27 noiembrie, a doua zi dupa concert, in valoare de aproape un milion de lei. Suma este scrisa in dreptul compartimentului- scena si lumini.

Reiesind din aceste documente, avocatii lui Platon sustin ca democratii nu au dreptul sa se afle la guvernare.

Alexandru BODNARIUC, AVOCAT VEACESLAV PLATON: “Platile au fost facute din bani furati, din furtul miliardului si cerem CEC-ului sa anuleze inregistrarea concurentului electoral partidul democrat pentru alegerile din 30 noiembrie.”

Alexandru Bodnariuc mai spune ca aceste probe ar trebui sa-i elimine pe democrati din cursa, exact asa cum s-a intamplat in 2014 cu partidul lui Renato Usatii. Atunci, cu cateva zile inainte de scrutin, partidul lui Usatii a fost exclus din cursa electorala pentru alegerile parlamentare pe motiv ca ar fi cheltuit in campnaie bani veniti din strainatate, ceea ce este interzis de Codul Electoral.

Avocatii lui Platon mai spun ca CEC-ul poate sa confirme informatiile furnizate de ei atat si Procuratura Anticoruptie, care ar detine aceste probe, dar si raportul Kroll. Nu am reusit sa confirmam la Comisia Electorala Centrala daca cererea avocatilor lui Platon a fost inregistrata si care este procedura in continuare.

Reprezentantii partidului Sor au spus ca nu comenteaza subiectul, iar democratii nu au respuns la telefon. Si Procuratura Anticoruptie ne-a comunicat ca nu face comentarii pe marginea declaratiilor facute de avocatii lui Platon.

Omul de afaceri a fost condamnat la 18 ani de puscarie pentru ca ar fi stat in spatele delapidarii a sute de milioane de lei de la Banca de Economii. Platon se declara nevinovat si spune ca este vorba de actiuni politice in spatele carora ar sta Vlad Plahotniuc. Democratul nu a comentat pana acum acuzatiile.