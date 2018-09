Avocatii lui Platon sustin ca omul de afaceri, detinut in penitenciarul nr. 13, a fost batut de catre mascatii de la Pantera: "Am solicitat ambulanta, insa ne-au refuzat. L-au luat pe sus de la intrevedere"

Contactat de Pro TV, Alexandru Bodnariuc, unul dintre avocatii lui Veaceslav Platon sustine ca totul s-a intamplat pe 24 august.

Atunci, in penitenciarul nr. 13, mai multi mascati de la Pantera l-ar fi batut pe fostul deputat. Ulterior, avocatii au aflat si au solicitat ca acesta sa fie consultat de un medic, intrucat se simtea extrem de rau in urma loviturilor. Potrivit lui Bodnariuc, pana ieri, cand 4 avocati au mers sa-l viziteze pe Platon, niciun medic nu a mers sa-l vada.

Avocatul sustine ca ieri, in timp ce, impreuna cu alti avocati, se afla in vizita la Platon, tot mascatii de la Pantera au dat buzna peste ei si l-ar fi scos fortat pe Platon din sala de intrevederi, fiindu-i aplicate mai multe lovituri.

"L-au scos cu forta, fata de avocati a fost luat pe sus, au agresat si avocatii", spune Bodnariuc.

"Ulterior, avocatii i-au solicitat sefului Penitenciarului sa cheme o ambulanta, intrucat starea de sanatate s-a agravat, avea voma, dureri de cap, lovituri pe suprafata corpului, insa cererea a fost refuzata", mai spune Bodnariuc.

Seful de la Penitenciarul nr. 13 nu ne-a raspuns la telefon pentru a comenta acuzatiile aduse de avocatii lui Platon.

Contactati de Pro TV, cei de la Administratia Nationala a Penitenciarelor ne-au spus ca in cateva minute vor plasa un comunicat la acest subiect.

Pe 20 aprilie 2017, Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare, pentru escrocherie si spalare de bani in proportii deosebit de mari in dosarul fraudelor de la Banca de Economii. Platon se declara nevinovat si il acuza pe Vlad Plahotniuc de fabricarea dosarelor. Liderul PD a declarat anterior intr-un interviu ca omul de afaceri il ataca pentru a-l intimida.

Ulterior, in decembrie 2017, Veaceslav Platon a fost condamnat la inca 12 ani de inchisoare in al doilea dosar in care este acuzat de corupere pasiva si escrocherie. Sentinta a fost pronuntata in lipsa acestuia.

Ambele sensinte sunt cu drept de atac.