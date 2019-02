Avocatii lui Veaceslav Platon se plang ca dupa ce au programat azi dimineata o intalnire cu clientul lor, dupa 3 saptamani in care nu l-au vazut, aceasta a fost amanata din nou - VIDEO

Este data de 25 februrie, avocatii lui Platon incearca din nou sa intre la clientul lor la intrevedere, a 21- a incercare.

Avocatii lui Platon spun ca au mers astazi la ora opt dimineata sa mai incerce o data sa intre la clientul lor. Acolo ei ar fi stat de vorba cu cativa angajati ai penitenciarului care le-au spus sa revina la ora 15 si 30 de minute pentru a se putea intalni cu omul de afaceri. Au venit, insa, din nou, nu au fost lasati sa intre.

“Ne-am prezentat astazi la ora indicata insa ni s-a comunicat ca nu sunt locuri. Iarasi cu noi nu se discuta.”

Avocatii lui Platon ne-au spus ca dupa ce au asteptat 40 de minute, cineva a iesit pe usa penitenciarului, iar ei au profitat de ocazie si au dat buzna in interior. Acolo au insistat sa afle detalii despre clientul lor, insa si de aceasta data fara succes.





“Buna ziua, domnule, putem discuta ? Domnul o mica intrevedere la Veaceslav Platon?”

Aparatorii lui Platon spuneau acum cateva zile ca omul de afaceri ar fi fost injunghiat in celula, in timp ce reprezentantii Administratiei Nationale a Penitenciarelor au dezmintit aceste informatii.

Iar acum o saptamana, in presa a aparut o scrisoare in care un presupus coleg de celula de-a lui Platon spune ca i s-ar fi cerut sa-l omoare pe omul de afaceri in timpul unei altercatii, iar in schimb el sa fie eliberat din detentie. Reprezentantii procuraturii generale a anuntat ulterior ca prin posta penitenciarului nu a fost expediata o asemenea scrisoare si l-au audiat pe berbatul care ar fi scris-o.

Cel din urma ar fi declarat ca a scris scrisoarea pentru ca Platon l-ar fi rugat sa faca asta, continutul ravasului insa nu ar fi adevarat, iar el nu a trimis-o. In 2017, Veceaslav Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani in proportii deosebit de mari in dosarul BEM. Ulterior el s-a mai ales cu o pedeapsa de 12 ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani.