Avocatii lui Platon vor ca judecatoria Centru sa examineze in continuare dosarul omului de afaceri si nu cea de la Buiucani - VIDEO

Avocatii lui Veaceslav Platon vor ca judecatoria Centru sa examineze in continuare dosarul omului de afaceri si nu cea de la Buiucani. Un demers in acest sens a fost examinat astazi de magistratii de acolo, acesta insa a fost respins. Adus in instanta de catre mascatii de la Pantera, Platon a declarat ca este prizonier de aproape jumatate de an.