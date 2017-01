Avocatii lui Vlad Filat cer anularea sentintei fostului premier si rejudecarea cazului

Intr-un comunicat de presa, aparatorii lui Filat sustin ca au atacat la Curtea Suprema de Justitie deciziile judecatoriei Buiucani si a Curtii de Apel, prin care fostul premier a primit 9 ani de puscarie. Avocatii sustin ca Filat nu a avut parte de un proces corect, mai ales ca a fost cu usile inchise. CSJ are la dispozitie trei luni ca sa decida daca va examina sau nu recursul. Filat spune ca va merge la CEDO in cazul in care nu I se va face dreptate.

Fostul premier a fost condamnat pentru trafic de influenta la 9 ani de puscarie. El se declara victima lui Vlad Plahotniuc, iar democratul nu a comentat pana acum acuzatiile.