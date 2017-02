Avocatii lui Vlad Filat vor merge la CEDO. Ei spun ca decizia Curtii Supreme de Justitie este ilegala - VIDEO

Igor POPA, AVOCAT: “Decizie ilegala, l-au executat public...”

Astfel, avocatii spun ca urmeaza sa se planga la CEDO. Chiar si asa, Curtea europeana nu poate sa-l achite pe Filat, ci doar sa oblige tara noastra sa reexamineze dosarul in cazul in care vor fi depistate nereguli.

Ar putea si sa-i plateasca despagubiri pentru conditiile in care a stat fostul premier in penitenciarul 13. Anume din aceasta cauza, tara noastra a pierdut in ultimii ani numeroase dosare la CEDO. Avocatii fostului premier mai spun ca magistratii de CSJ au executat un ordin cand au mentinut decizia Curtii de Apel, fara a oferi insa mai multe detalii.

Solicitati de Pro Tv, reprezentantii Curtii Supreme de Justitie nu au comentat declaratiile avocatilor. Acum, fostul premier urmeaza sa fie transferat la penitenciarul din Lipcani, din moment ce exista o decizie finala a instantei. Cei de la DIP spun ca imediat ce vor primi incheierea judecatoriei Buiucani, in termen de 10 zile, Vlad Filat va fi escortat si plasat acolo.

Cand se va intampla insa acest lucru, deocamdata nu se stie. Retinut in luna octombrie 2015, fostul premier si-a ispasit o parte din pedeapsa, mai axact un an si 4 luni. Dupa doua procese de judecata cu usile inchise, fostul premier a fost condamnat pentru trafic de influenta la 9 ani de puscarie mai intai de judecatoria Buiucani, iar ulterior de Crutea de Apel. El se declara victima lui Vlad Plahotniuc, iar democratul nu a comentat pana acum acuzatiile.