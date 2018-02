Avocatii primarului suspendat au recuzat judecatorul si procurorul. Dorin Chirtoaca: "Si-au batut joc. Au prezentat doar cateva materiale din dosar." Procuror: "Sunt niste aberatii" - FOTO

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: "Si-au batut joc. Procurorul a prezentat doar cateva materiale din dosarul in care sunt vizat. Lucru pe care l-a constatat si instanta.

Instanta data trecuta a cerut sa prezinte tot dosarul, iar acum spune ca este in imposibilitate ca sa prezinte. In situatia de a redirectiona acuzatiile. Acum urmeaza a fi examinata recuzarea pe care am depus-o impotriva judecatorului si procurorului.

Sunt sigur ca v-a fi respinsa, ca de fiecare data. Scopul meu este sa primeze legea, sa existe un minim de lege sau cetatenii din RM sa inteleaga ca nu exista nici un fel de lege in RM.

Dumitru ROBU, PROCUROR: "Ceea ce se intampla este o intentie abuziva din partea apararii. Inculpatul abuziv inainteaza diferite argumente neintemeiate precum ca nu se regasesc careva dispozitii. Sunt niste aberatii.

La materialele de cauza penala se gasesc toate probele care il vizeaza pe inculpat, inclusiv si pe Grozavu si pe Gamretchi. Dupa cum ati observat urma astazi sa trecem la fondul cauzei penale, iar partea apararii a inaintat o cerere prin care au recuzat atat judecatorul, cat si procurorului."

Chirtoaca este cercetat pentru trafic de influenta si corupere pasiva in dosarul parcarilor cu plata. El se declara nevinovat.