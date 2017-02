Avocatul a cerut iar instanta a decis. Tanarul de 17 ani, banuit de omorul adolscentei de 14 ani de la Straseni va fi trasnferata la spitalul de psihiatrie

Avocatul tanarului spune o zi este prea putin ca sa faci o apreciere corecta, asa cum s-a intamplat in cazul celorlati doi suspecti in cazul omorului de la Straseni. Mai mult, avocatul cere ca tanarul sa fie cercetat in stare de libertate.

Potrivit procurorului de caz, urmarirea penala a fost deja finalizata, iar aceasta expertiza medicala ar fi ultimul lucru de facut inainte ca dosarul sa fie expediat in judecata.

Acesta insa nu a putut sa ne spuna care este procedura de transfer din izolator la spitalul de psihiatrie si cand se va intampla acest lucru. Am incercat sa aflam acest lucru de la spitalului de psihiatrie din Chisinau, insa nici nu un reprezentant nu a putut sa ne ofere detalii.

Ieri, procurorul sef de la Straseni spunea ca fiind internat la psihiatrie, tanarul ar putea scapa de pedeapsa penala, care il astepta in cazul in care va fi gasit vinovat de omor.

El a fost extradat acum aproximativ o luna in tara, fiind retinut la inceputul lunii decembrie la frontiera romano-ungara de catre politistii maghiari. Adolescentul de 17 ani a plecat in Romania a doua zi dupa ce, impreuna cu trei prieteni ar fi ucis fata de 14 ani.

Alti doi suspecti de 14 si 15 ani se afla in arest in izolator, iar al patrulea, de 13 ani nu poate fi cercetat penal. Adolescenta de 14 ani a disparut pe 25 noiembrie, iar in aceeasi zi ar fi fost ucisa de iubitul sau si amicii lui.

Abia dupa o saptamana de cand a fost data disparuta, tanara a fost gasita moarta, iar expertiza medico-legala a aratat ca fata a fost lovita in cap, de nenumarate ori, cu un obiect greu, iar in urma ranilor a murit.