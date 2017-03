Avocatul lui Talmaci: Dupa 9 ore de audieri, in momentul in care fostul guvernator al BNM era transferat in izolatorul CNA i s-a facut rau si a fost internat la reanimare. Sufera de o boala si recent a fost operat

Sambata, 4 martie, fostul guvernator al BNM a fost audiat de catre procurori mai bine de 9 ore. Astfel, potrivit avocatului acestuia, in momentul in care urma sa fie transferat in izolatorul Centrului National Anticoruptie lui Talmaci i s-a facut rau, a fost chemata ambulanta, iar ulterior internat la sectia de reanimare a unui spital din capitala.