Avocatul primarului Dorin Chirtoaca merge la Curtea de Apel: va cere eliberarea primarului. Declaratiile acestuia

Contactat de Pro TV, avocatul edilului capitalei ne-a declarat ca urmeaza ca in termenul stabilit de lege sa depuna recurs si sa ceara magistratilor de acolo eliberarea lui Dorin Chirtoaca.

Avocatul spune ca discuta cu primarul si ca, in continuare, Dorin Chirtoaca pledeaza nevinovat, insa evita sa faca orice declaratie.

Pe 25 mai seara, dupa 4 ore de perchezitii in biroul sau de la Primarie si aproape 2 ore de perchezitii in locuinta sa, primarul capitalei Dorin Chirtoaca a fost reţinut de procurorii anticorupţie şi CNA în dosarul parcărilor cu plată. Acesta a fost plasat în izolatorul Centrului Naţional Anticorupţie pentru 72 de ore, fiind bănuit de trafic de influenţă. A doua zi, Judecatoria Buiucani la plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile.