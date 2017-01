Avocatul tanarului suspectat ca a ucis minora din Straseni: "Le-a convenit sa dea vina pe el, nu a fugit nicaieri, s-a dus la studii". Ce ar fi facut baiatul in Romania si Ungaria\AUDIO

Potrivit avocatului suspectului de 17 ani extradat acum doua zile din Ungaria in Republica Moldova, minorul, deocamdata, nu a facut nicio declaratie, insa avocatul sustine ca tanarul nu a fugit din tara ci a mers la studii in Romania.

AVOCATUL SUSPECTULUI: "E clar ca celelalte parti evident au declarat neadevarul in privinta clientului meu, folosindu-se de faptul ca el nu este pe loc. Privitor la vinovatie, modul de actiune, ce au facut, unde, noi nu vrem sa facem nicio declaratie.

Este urmarire. La finisarea urmaririi noi singuri vrem sa vedem diferite expertize, raspunsuri, declaratiile, sa vedem ce au spus ceilalti. Noi nu am fugit deloc, asta este un fals. Dumnealui s-a dus, el este elev in Romania. S-a dus la scoala in Romania.

Dupa aceea, a fost galagie in presa, a venit mama la mine dupa ce a fost la comisariatul de politie din Straseni, a intrebat ce se vorbeste despre fiul ei. Atunci ei i s-a spus sa-l aduca imediat, altfel il dau in cautare. Doamna a spus ca are nevoie de timp. Mama a mers la el, l-a gasit pe baiat. Mama avea intentia sa vina cu baiatul in Moldova.

Fapt care i-am sfatuit si eu, insa in acest timp el a fost retinut. Mandatul de arest a fost eliberat la 2 decembrie, iar el a fost retinut la 4 decembrie. El a fost retinut in Ungaria cand venea spre Romania."





Adolescentul de 17 ani, dat in cautare internationala pentru omorul tinerei din Straseni a fost adus acum doua zile in tara.





Imediat cum a fost adus in tara suspectul de 17 ani a fost dus la IP Straseni unde i-a fost inaintata invinuirea, iar ulterior pe numele sau a fost emis mandat de arestare pentru 30 de zile.