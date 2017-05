Avocatul Valerian Manzat a fost retinut de politisti si escortat la inchisoare

Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Adrian Jovmir, Valerian Manzat a fost retinut ieri seara de politia sectorului Ciocana si escortat la inchisoare.

Avocatul Valerian Manzat va petrece urmatorii 9 ani la puscarie. Asta dupa ce judecatorii Curtii de Apel au pronuntat pe 19 aprilie decizia motivata in care avocatul este invinuit de inscenarea unui accident rutier, in urma caruia acesta voia sa incaseze peste trei sute de mii de lei de la o companie de asigurari. Decizia motivata are 87 de pagini.

Atunci, cei de la IGP au spus ca avocatul Valerian Manzat va fi retinut si plasat in detentie cand decizia motivata va ajunge la inspectorat.

Acum 2 ani, avocatul a fost condamnat la 9 ani de inchisoare cu executare de judecatoria Rascani. Scena cu accidentul pentru care Manzat a fost condamnat in 2015 ar fi avut loc pe strada Vasile Alecsandri.

Pentru asta ar fi fost folosita o masina incendiata anterior. Astfel avocatul ar fi vrut sa intre in posesia a peste 300 de mii de lei, bani care urmau a fi estorcati de la o companie de asigurare. Acum trei luni, Valerian Manzat a fost retinut, fiind vizat intr-un dosar de escrocherie dupa ce ar fi luat 20 de mii de euro de la o clienta de-a sa.