Babuc, despre mutarea manifestatiilor de sarbatori din PMAN pe strada 31 august: " Ne dorim ca in acest an sarbatorile de iarna sa aiba o alta culoare, sa fie mai stralucitoare"

Monica BABUC, MINISTRUL EDUCATIEI SI CULTURII: " Guvernul se sesizeaza in ceea ce priveste sarbatorile tot timpul. Deocamdata, acest lucru se produce la nivel de discutii. Nu cred ca aicea nu putem vorbi de lucruri senzationale. Noi, la nivel de minister, ne-am asumat tot timpul organizarea. Din moment ce va fi luata decizia, ne dorim ca in acest an sarbatorile de iarna sa aiba o alta culoare, mai stralucitoare decat altadata"

Ieri, Nistor Grozavu a anuntat ca, in perioada 15 decembrie- 14 ianuarie, pe strada 31 august vor fi instalate carusele, va fi organizat targ de Craciun, iar Guvernul isi va pune si propriul brad.

Primarul interimar a mentionat ca ideea este a premierului. In acest sens, urmeaza ca strada sa fie inchisa pentru lucrari. Pavel Filip a spus ca inca se discuta.