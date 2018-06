Absolventii de licee sustin astazi cel de-al doilea examen de bacalaureat - la limba straina. In timp ce unii au emotii uriase, altii au fost scutiti de aceasta proba, in baza unui test sustinut online - VIDEO

De dimineata, pe fetele multor dintre eleviu care au mers la centrele de bacalaureat pentru a sustine examenul, se citea ingrijorarea. Acestia spun ca au mari emotii, insa spera ca vor lua o nota mare.

Sunt si elevi care astazi nu au nicio grija. Acestia au fost scutiti de la examenul la limba straina, dupa ce au sustinut online un test.

In timpul examenului elevii vor fi supravegheati de camerele video. Candidatii vor intra in sala doar cu un pix si buletinul de identitate. Nici foi albe pentru ciorne nu vor avea voie sa aduca. Le vor primi pe loc la solicitare. Cei care vor fi avea asupra lor copiute risca sa nu-si mai vada diploma in acest an.

Potrivit Ministerului Educatiei numarul elevilor care sunt eliminati de la examenul este in descrestere.