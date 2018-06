Bacalaureat 2018. Liceenii sustin astazi examenul la disciplina de profil

In timpul examenului elevii vor fi supravegheati de camerele video. Candidatii vor intra in sala doar cu un pix si buletinul de identitate. Nici foi albe pentru ciorne nu vor avea voie sa aduca. Le vor primi pe loc la solicitare. Cei care vor fi avea asupra lor copiute risca sa nu-si mai vada diploma in acest an.

Orarul sesiunii de bacalaureat:

5 iunie (marţi) – Limba şi literatura română (alolingvi);

8 iunie (vineri) – Limba de instruire;

12 iunie (marţi) – Limba străină;

15 iunie (vineri) – Matematica (real), Istoria românilor şi universală (umanist), Arte (arte), Sport (sport);

19 iunie (marţi) – Examenul la solicitare (geografie, fizică, chimie, biologie, matematică, istoria românilor şi universală, informatică);

22 iunie (marţi) – L. ucraineană/ bulgară/găgăuză (real, umanist).