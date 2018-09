Baiatul care de sase ani este tintuit la pat, dupa ce a fost lovit de o masina pe o trecere de pietoni din capitala, are nevoie de o operatie peste hotare pentru a supravietui. Disperati, parintii cer ajutor - VIDEO

Video in curand

Vlad are acum 11 ani. A supravetuit ca printr-o minune dupa accident, dar viata lui si a parintilor s-a transformat intr-un chin. A suportat mai multe operatii, iar in aproape sase ani istovitori de reabilitare si-a recapatat treptat vederea si auzul. Acum poate sa-si miste capul si mainile, dar inca nu poate vorbi si respira singur.

Cel mai greu este acum sa asmileze hrana, pentru ca tubul care il asigura cu energie este vechi deja si de cate ori e nevoie sa fie hranit suporta o dureri mari. Mama spune ca este nevoie de o noua operatie in Germania.

“Acum avem o mare problema, trebuie sa schimbam tubul urgent, pentru ca in jur a aparut o rana imensa. Tubul trebuie schimbat urgent.”

Vlad Zavadschi era un baietel sanatos cand a fost lovit de o masina pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Traian. Atunci soferul care a provocat nenorocirea avea chef de glume.

Acum baiatul isi petrece zilele pe patul de acasa si prin spitale. In fiecare seara mama sa il scoate in curtea casei, iar asta e cam singura legatura cu lumea pentru Vlad.

“Numaidecat doua-trei ore ne plimbam, pentru ca inteleg, intre 4 pereti pentru mine este dificil, inteleg cum ii este si lui.”

Taximetristul Evghenii Sevcenco cel care se afla la volan in seara nenorocirii a disparut in ziua in care a fost pronuntat sentinta de judecata si pana acum este de negasit. El a fost condamnat la sase ani de inchisoare, dar asa si nu a mai ajuns dupa gratii.

Cei care vor sa-l ajute pe Vlad pot gasi datele aici:

SMS cu textul (171) la numarul 290 pentru retele: UNITE SI MOLDCELL sau la numaruL 090009002 - MOLDTELECOM.

Cont bancar:

B.B”Mobiasbanca Groupe Societe Generale S.A.”

Codul BIC: MOBBMD22

Numele Clientului: Zavatki Olga

Cod personal IDNO: 2002021088872

Cont curent MDL MD11MO2225ASV20634217100

EUR MD88MO2259ASV95806457100