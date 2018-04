Baietelul de trei ani, adus la Chisinau de la Floresti cu un elicopter SMURD, a suferit arsuri pe 70 la suta din suprafata corpului in urma unui incendiu produs in locuinta in care se afla - VIDEO

Elicopterul SMURD a aterizat in aceasta dupa amiaza la Chisinau. Medicii de la Iasi au preluat baietelul de la Floresti si au ajuns in 30 de minute pe stadionul Dinamo. Micutul a suferit arsuri grave in urma unui incendiu produs in locuinta in care se afla. Acesta a fost transportat la Institutul Mamei si Copilului.

“Am fost solicitati sa intervenim la Floresti pentru a prelua un pacient de trei ani cu arsura 70 la suta din suprafata corpului, destul de grav. “

Incendiul a avut loc acum trei zile in satul Sarbesti, raionul Floresti.

Liliana PUŞCAŞU, OFIȚER DE PRESĂ, IGSU: “Au avut de suferit trei minori, iar in stare a fost adus minorul de trei ani. Starea celora este grava deoarece au suferit arsuri, insa acum se afla la Floresti. In cazul in care medicii vor decide sa fie transportati la Chisinau vom reveni cu detalii.”

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, de la lansarea proiectului, aceasta este a treia interventie SMURD pentru transportarea minorilor in stare grava.

Ieri, un alt elicopter SMURD a venit de la Galati ca sa transporte de la Vulcanesti la Chisinau un pacient cu arsuri. Iar acum o zi, un barbat care a cazut din tractor a fost adus in capitala de la Stefan Voda, cu un echipaj medical din Iasi.