Baietii de la SunStroke Project cat si impresarul lor, decorati de presedintele tarii, Igor Dodon - GALERIE FOTO

Igor DODON, PRESEDINTE: "Eu vreau sa va spun sincer ca acele emotii pe care le-am simtit toti cetatenii RM la sfarsitul saptamanii trecute, sambata in finala Eurovision, sunt cele care ne lipseau noua pe parccursul mai multor decenii, sunt sigura ca marea majoritate a cetatenilor, datorita acestor baieti s-au simtit mandri ca suntem cetateni ai RM, vrea sa va multumesc pentru ceea ce ati pentru tara. Ati facut mai mult decat ceea ce au facut unii ambasadori ai acestei tari. Ati facut multe si pentru cei care vorbesc in rusa si in romana, si in bulgara, i-ati reprezentat pe toti, sunte-ti eroii nostri, vreau sa va spun un sincer multumesc. Sunt sigur ca va asteapta si alte premii. Cu asa cetateni avem viitor!"

Solistul trupei SunStroke Project a declarat ca atunci cand au mers in Moscova au fost primiti cu mare caldura, iar rusii le-au spus ca au tinut pumnii pentru Moldova.

"Ne-au spus ca au tinut pumnii pentru Moldova. Ne-a fost placut sa auzim asta."

Baietii spun ca au primit deja oferte de colaborare, iar munca grea abia incepe.

"Am primit deja oferte de colaborare de la artistii care au participat la Eurovision. Important sa le reusim pe toate."