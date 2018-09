Balconul, usa si peretii locuintei barbatului care ameninta politistii ca-si omoara familia, ciuruite de gloante. Ce spun vecinii. Imagini de la fata locului - VIDEO

Operatiunea de perchezitionare a apartamentului barbatului suspectat de furturi de documente si huliganism s-a incheiat cu zeci de focuri de arma.

Am mers la fata locului sa vedem cum arata locuinta care urma sa fie perchezitionata. Acolo am gasit geamuri stricate si usi ciuruite de gloante.

Locatarii blocului ne-au spus ca individul era certat cu legea si ca des din locuinta acestuia se auzea strigate si injuraturi.

Acum doua zile, barbatul a fost impuscat mortal de ofiterii Fulger, veniti sa faca perchezitii in apartamentul acestuia. Individul s-a baricadat in casa si a amenintat ca isi omoara concubina, soacra si cei doi copii. Pana la urma, politistii au intrat cu forta in apartament. Si pentru ca acesta l-a injunghiat pe un politist si i-a amenintat pe oamenii legii, cei din urma au deschis focul. Barbatul a decedat la spitalul de Urgenta.

Nu am reusit s-a aflam de la politie daca apartamentul unde urma sa aiba loc perchezitiele apartinea suspectului si nici daca descinderile au mai avut loc. Seful Inspectoratului de politie spune ca politistii au actionat conform legii.

Persoane aflate in apartament in timpul incaierarii nu au patit nimic, acestea au primit asistenta psihologica din partea oamenilor legii. Suspectul era originar din Raionul Telenesti si avea antecedente penale.