Baltenii sarbatoresc hramul orasului printr-un concert grandios. Sunstroke Project, Pasha Parfeny, Ani Lorak, iar la desert... baietii de la Carlas Dreams vor urca pe scena - VIDEO

Baltenii sarbatoresc astazi hramul orasului printr-un concert grandios. Pentru ca primarul Renato Usatii, care este dat in cautare si se afla la Moscova, nu va putea urca in acest an pe scena ca sa le cante, a avut grija sa fie inlocuit de nume sonore, asa ca Sunstroke Project, Pasha Parfeny, Ani Lorak, iar la desert... baietii de la Carlas Dreams.