Balul la care nu rochiile scumpe au fost in centrul atentiei, ci emotiile unei despartiri dureroase. Absolventii scolii-internat din Straseni au avut petrecerea de absolvire - VIDEO

Astazi si-au luat ramas bun de la pedagogii care i-au crescut, iar de maine pornesc in viata - singuri - unii fara niciun ban in buzunar. Absolventii scolii-internat din Straseni au avut azi balul de absolvire. Unul la care nu rochiile scumpe au fost in centrul atentiei, ci emotiile unei despartiri dureroase. Petrecerea s-a dat la Complexul Vatra, fiind organizata din diferite donatii.