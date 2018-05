Banca Mondiala prognozeaza o crestere a economiei moldovenesti de 3,8 la suta in acest an, ceea ce este sub media istorica de 4,6 procente.

Asta se arata in raportul facut public astazi de expertii institutiei. In document se mentioneaza si riscuri care ar putea influenta asteptarile economice, cum ar fi conditiile meteo nefavorabile care ar putea afecta sectorul agricol, cresterea cererii pentru sectorul de creditare nebancar sau promisiunile ireale ale guvernarii, facute intr-un an electoral. Expertii Bancii Mondiale spun ca Moldova are nevoie de o crestere mai rapida pentru a se apropia de nivelul tarilor din UE.