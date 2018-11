Bancherul din umbra. In aceste momente Curtea Suprema de Justitie examineaza dosarul lui Veaceslav Platon - FOTO/RISE.md

Kiev, Ucraina. 25 iulie 2016, ora opt si jumatate seara. Afaceristul moldovean Veaceslav Platon este pus la pamant si incatusat de catre organele de forta ucrainene. Arestul are loc la doar noua ore dupa ce seful Procuraturii Anticoruptie din Chisinau anuntase ca Platon a fost dat in cautare internationala, fiind invinuit de implicare in „furtul miliardului” - cel mai mare jaf bancar din istoria Republicii Moldova, scrie rise.md